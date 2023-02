INDUSTRIE – Manjakandriana se dote d’une miellerie

La mise en place de petites unités industrielles de transformation continue. Le district de Manjakandriana a ouvert la série pour Analamanga.

Aucun district ne sera plus délaissé dans le développement. C’est le leitmotiv du président de la République et le district de Manjakandriana a eu hier l’insigne honneur d’avoir été choisi pour la mise en place d’une miellerie dans le cadre du projet “One district, One factory “ initié par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation pour la région Analamanga. Il s’agit de l’une des soixante-quinze unités industrielles à installer dans les districts dans le cadre des zones pépinières industrielles.

L’agriculture et l’élevage tiennent une place prépondérante pour la région Analamanga. Et Manjakandriana est connu pour être une des régions de l’apiculture puisque les vingt-cinq communes qui la composent la pratiquent. “ Le président de la République connaît très bien cette réalité et c’est la raison pour laquelle l’État a fait l’acquisition de ces petites unités industrielles de transformation des produits locaux “ a déclaré le ministre Razafindravahy en s’adressant aux élus locaux.

Exporter les excédents

“Il ne s’agit pas de grandes unités industrielles appartenant à une seule personne mais des usines qui appartiennent à la population de base, qui vont être gérées par des coopératives locales. Il s’agit de repartir sur de nouvelles bases “ a tenu à préciser Edgard Razafindravahy. L’objectif est de satisfaire la demande locale afin de réduire les importations et d’exporter les excédents.

Le ministre a officiellement lancé un appel à projet à l’adresse des entrepreneurs natifs de Manjakandriana pour travailler avec les coopératives dans la gestion de cette miellerie.

Le député de Manjakandriana Doda Andriamiasasoa a souligné que le velirano du Président concernant l’industrie se concrétise et la population de Manjakandriana en est témoin.

Le Secrétaire d’État chargé des villes nouvelles Gérard Andriamanohisoa ainsi que le gouverneur d’Analamanga Hery Rasoamaromaka ont fait partie de la délégation officielle à Manjakandriana.