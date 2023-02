Hommage funèbre au professeur Emile Ralaisoa Rakotomahanina.

L’université d’Antananarivo et les enseignants-chercheurs rendront leurs derniers hommages au plus ancien au grade de professeur, ce jour. Une cérémonie d’éloges funèbres en l’honneur de cet ancien recteur de l’université d’Antananarivo, ancien doyen de la faculté des Sciences et ancien recteur de l’université Aceem, se tiendra sur l’esplanade du campus d’Ambohitsaina, ce jour à 9h30..