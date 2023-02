FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Les matches de Fosa Juniors et CFFA reportés

Deux clubs ayant des joueurs qui ont formé les Barea au championnat d’Afrique des nations, en l’occurrence Fosa Juniors FC et CFFA, ont décidé de ne pas encore jouer la cinquième journée de l’Orange Pro League programmée ce week-end. «La raison est que les Barea seront encore cette semaine reçus par le président de la République» explique Mirado Rakotohari­malala, directeur du cabinet de l’association des clubs de football élites de Madagascar (CFEM,) organisatrice du sommet national. Neuf clubs de l’OPL ont formé les Barea Chan en Algérie. Le club majungais avait six représentants, cinq pour l’Elgeco Plus et quatre chacun pour le CFFA et le Disciples FC. Elgeco Plus, quatrième provisoire de la Conférence sud, disputera ce dimanche à Manakara son prochain match contre Dato FC, classé cinquième. Disciples FC, septième de la même Conférence, jouera pour sa part ce dimanche contre Zanakala FC, au stade de l’Elgeco Plus au By-Pass. Les deux matches reportés sont celui entre ASA Diana et Fosa Juniors FC, prévu ce dimanche à Port-Bergé, et duel entre 3FB et CFFA, programmé à Toliara ce dimanche. Le premier sera repoussé au 15 février et aura lieu dans la capitale au lieu de Port-Bergé. Et le deuxième est reporté au 8 mars au stade Maître Kira. Six matches sur les huit au programme de la cinquième journée auront donc lieu ce week-end.