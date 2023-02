FOOTBALL – COUPE DE FRANCE – Rayan Raveloson éliminé en huitièmes

Fin de parcours. L’AJ Auxerre de l’international malgache Rayan Raveloson s’est fait surprendre par Rodez en huitièmes de finale de la coupe de France, ce mercredi. L’équipe du latéral droit des Barea, classée 19e en Ligue 1, s’est inclinée sur le score de 2 buts à 3 face à un club de Bourgogne de Ligue 2. Douche froide, ce dernier a ouvert la marque dès la 3e minute, but marqué par son attaquant, Joseph Mendes, égalisé par l’attaquant de l’AJ Auxerre M’Baye Niang dans le temps additionnel de la première période (45e+2). Rodez a fait la différence et creusé l’écart dans la deuxième période grâce aux buts signés respectivement par ses deux attaquants, Killian Corredor (68e) et le Sud-Coréen Jung-Bin Park (76e) sur un penalty. Le club élite n’a pu que réduire le score à la toute dernière minute, but signé Jubal, défenseur central et capitaine de l’AJ Auxerre (90e+1). Ce club a écarté en seizième de finale le Chamois Niortais GC. Point final donc pour l’AJA en Coupe. Le club, classé actuellement 19e en Ligue 1, reprendra ainsi le championnat français élite qui en est à sa 23e journée.