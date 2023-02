Coopération entre l’armée et la police.

Une convention a été signée entre l’armée et la police nationale, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au camp Razafindrazaka Berthin, à Antanimora. Une convention portant sur l’octroi d’armes et de munitions à la police nationale, par l’armée. La signature de la convention s’est faite entre le général Lala Monja Sahivelo, chef d’état major des armées, et le contrôleur général de police Dany Marius Rakotozanany, directeur général de la police nationale, sous l’égide du général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, et du contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique.