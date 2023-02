ASSAINISSEMENT – Le transport des ordures jusqu’à Andralanitra se complique

La collecte des ordures ménagères de la ville d’Antananarivo demeure une grande difficulté pour la CUA. Outre les moyens, les pistes d’accès au site de décharge d’Andralanitra posent également problème.

Les ordures débordent à nouveau des bacs et jonchent les ruelles, dans plusieurs quartiers de la ville d’Antananarivo. Le directeur général de la Société municipale d’Antananarivo (SMA), le colonel Jaona Ravoavy, admet que son établissement rencontre des problèmes, dans la collecte des ordures. « L’accès au site de décharge d’Andralanitra est difficile. Ce problème retarde les opérations. Un camion prend près d’une heure trente pour déposer les ordures dans le site, quand cette opération s’effectue en une trentaine de minutes, en temps normal. Par conséquent, 70% des bacs débordent, actuellement. », lançait-il, hier. Les voyages journaliers des camions diminuent. « Normalement, les trente camions qui assurent les collectes d’ordures effectuent cent soixante voyages par jour. Suite à ce problème et à d’autres problèmes mécaniques, le nombre de voyage a diminué à cent quinze. », note Lalaina Rafaly, chef de division de la mise en décharge à Andralanitra.

Au site de décharge, les agents de la SMA travaillent d’arrache-pied pour permettre aux camions de rouler, malgré les pistes boueuses. Hier, ils ont placé des pierres sur les pistes les plus accidentées. Des travaux d’aménagement ont été également effectués, une nouvelle piste a été ouverte.

Accès difficiles

Pour les agents de la SMA, le déplacement du site de décharge semble inéluctable. « Ces pistes sont impraticables à chaque saison de pluie. Lorsqu’il pleut, le terrassement se transforme en une sorte d’éponge, ce qui rend les accès difficiles. Les pistes ont été déjà réhabilitées. Mais le problème revient tout le temps. », regrette Lalaina Rafaly. L’accès n’est pas le seul problème du site. Les habitants aux alentours ont, maintes fois, signalé les problèmes de santé provoqués par les odeurs nauséabondes des déchets, durant la période de pluie, et les fumées suffocantes pendant les périodes sèches. Le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement a déjà évoqué la fermeture de ce site. Mais ce projet reste en stand-by. « Il s’agit d’un projet à long terme. Le nouveau site n’est pas encore identifié. », indique le directeur général de la SMA. En attendant l’avancement de ce projet, la SMA continue à verser les ordures à Andralanitra. Une opération coup de point est en vue, pour vider les bacs, cette semaine.