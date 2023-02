ANOSIZATO EST – Un cambrioleur s’enferme dans une maison

Juste pour une tablette, un cambrioleur a bloqué la porte de l’intérieur et y restait pendant des heures, à Anosizato Est, mardi. Le Service anti-gang (SAG) l’a interpellé.

Un drôle de cambrioleur pas très malin a raté son coup, à Anosizato Est, mardi après-midi. La police l’a retrouvé recroquevillé dans une armoire. Il n’a que 21 ans. Des hommes du Service anti-gang (SAG) faisaient des rondes aux alentours de la pharmacie Volahanta, à Anosibe, ce jour-là. Vers 14 heures, ils ont été un peu surpris de voir une femme qui a couru vers eux. Elle les a informés de la présence du voleur chez elle. Sans tarder, ils se sont rendus ensemble sur place. Le suspect était toujours là. D’après la locataire, elle était sortie le matin et le jeune homme en a profité pour se glisser sans bruit dans sa maison. À son retour, elle ne pouvait pas pénétrer car l’accès principal a hermétiquement été verrouillé par le quidam depuis l’intérieur. Celui-ci s’y plaisait et refusait de sortir.

Une tablette

À son arrivée sur les lieux, le SAG a constaté que la porte et les fenêtres étaient réellement fermées. Le cambrioleur a été sommé de l’ouvrir et de se rendre, mais il a fait la sourde oreille. Suite au refus d’obtempérer, la police a été obligée de défoncer la porte et de procéder à son arrestation. Les forces anti-gang agissaient en toute prudence une fois à l’intérieur. Leur cible pourrait être dangereuse et armée. Elles ne l’ont pas tout de suite trouvée. Elles ont mis quelques minutes pour fouiller toutes les pièces. Finalement, il était dans la garde-robe, comme s’il jouait à cache-cache. Il s’est fait alors prendre facilement. Il a dissimulé dans la poche de son pantalon sur la partie de sa hanche, une tablette qu’il a volée dans la maison. La police l’a récupérée et rendue au propriétaire. Le cambrioleur malheureux a été emmené pour être soumis à un interrogatoire et présenté au parquet, selon les dernières nouvelles. Les vols avec effraction et larcins sont fréquents dans le quartier d’Anosizato Est.« Une accalmie est constatée au cours des cinq derniers mois pour les actes de banditisme. C’est surtout après la fusillade meurtrière opposant sept braqueurs au SAG », a expliqué le comité de sécurité locale.

