Tentative d’assassinat – Une femme recherchée accouche

Depuis mardi, la police recherche activement Raïssa Razaivola pour tentative d’assassinat. Or, cette femme accouche dans une clinique privée à Ankorondrano.

Raïssa Razai­vola est clouée au pilori et fait l’objet des révélations scandaleuses par Fanirisoa Ernaivo. Celle-ci, s’appuyant sur des dossiers, l’accuse de faire partie d’un réseau mafieux. Le motif pour lequel la brigade criminelle (BC) veut actuellement l’interroger ne porte pourtant pas sur cette histoire. Elle fait l’objet d’une plainte pour tentative d’assassinat sur un jeune de 25 ans.

À ce stade, le flou s’épais­sit concernant la façon dont les autorités traitent l’affaire. Un avis de recherche a été lancé mardi par la police nationale en vue de retrouver Raïssa Razaivola. Or, des sources judiciaires ont confié qu’elle a été retenue et enquêtée à la BC en fin de semaine dernière. Hier encore, selon les dernières informations recueillies, elle a accouché dans une clinique privée à Ankorondrano. Elle a eu des complications et a dû subir une opération césarienne.

Inexpliquée

La police, dans son avis de recherche, souligne que sa dernière adresse connue était à Fenoarivo Alakamisy. Ce qui est certain c’est que la belle villa de la suspecte s’y trouve. Les avocats de Raïssa Razaivola ont affirmé qu’elle n’a jamais été en fuite. Ils ont fait un démenti des faits qui lui sont reprochés.

La tentative d’assassinat imputée à l’épouse de Me Alain Rakotonirina, président de la Chambre nationale des huissiers de justice et des commissaires-priseurs (CNHJCP), demeure inexpliquée.

«Physiquement, il est juste impossible qu’une femme enceinte puisse agresser un homme étant encore dans la fleur de l’âge», a communiqué la CNHJCP.

Les défenseurs de Raïssa Razaivola demandent que l’interrogatoire soit reporté car elle vient d’accoucher. Certaines irrégularités de procédure ont été dénoncées, dont la convocation en plein milieu de la nuit. Les textes offrant des droits et privilèges aux femmes enceintes ont été bafoués.

Décidément, la saga impliquant Raïssa Razaivola et d’autres personnalités, ainsi que leurs propres adversaires, est rocambolesque et ne fait que commencer.