Sculpture – Sylvain Subervie expose son amour pour Madagascar

Un artiste talentueux et d’une grande humilité, il retrouve la Grande île, ce pays cher à son cœur et qui l’inspire au-delà de sa grande carrière à l’internationale.

Pour les profanes, son nom peut êtr e méconnu, mais au-delà de nos frontières, l’artiste Sylvain Subervie est une personnalité émérite dans le domaine de la ferronnerie d’art. Surprenant en plus d’être transcendant, son talent est à l’image de sa créativité débordante, ainsi que de son imaginaire riche et inspirant. Plus reconnu outre-mer qu’il ne l’est dans le pays certes, Sylvain Subervie n’en demeure pas moins très attaché à Madagascar. Lui même d’affirmer que cela fait maintenant plus d’un quart de siècle qu’il a embrassé sa vie dans la Grande île, ce pays qui l’inspire depuis et dont on ressent l’histoire à travers chacune de ses pièces.

Cet amour particulier pour le pays qu’il expose désormais avec une grande fierté dans le cadre d’une vente exposition inédite au Carlton Anosy à partir de ce jour, au cœur de la boutique Boozaka. Sobrement intitulé « Love Madagascar », en l’honneur de son amour pour la Grande île d’un côté, mais aussi en ode au romantisme ambiant qui nous enivre à la veille de la Saint-Valentin, c’est là une fois encore une exposition qui promet de nous émerveiller de sa part. D’une manière abstraite, néanmoins accessible, ce seront toujours des œuvres d’art inédites à base de sculpture métallique que l’on aura le plaisir de découvrir avec l’artiste Sylvain Subervie.

« Des sculptures d’envergure »

Sylvain Subervie, c’est celui à qui l’on doit ces imposantes sculptures métalliques représentant des poissons sur le parvis de l’Hôtel de ville Analakely il y a de cela trois ans. De même, on lui reconnait aussi une exposition prestigieuse qui a orné l’Urban Futsal Andraharo, qui fut en 2019 parrainé par Nicolas Dupuis, alors coach de nos vaillants Barea de Madagascar. Le coach étant également un féru d’art s’est d’ailleurs offert la sculpture d’un ballon métallique de sa part. Sylvain Subervie d’évoquer alors « J’ai toujours été porté par ma passion, je partage ma vision de l’art aussi bien pour Madagascar que sur la scène internationale, où je me suis surtout forgé une réputation. Pour Madagascar, mon objectif reste toujours de placer tous les amateurs d’art nationaux dans la même situation que des collectionneurs avertis à l’étranger ».

Lassé du monde éphémère de la mode où il a fait ses premiers pas, il prend le parti de donner vie à des œuvres intemporelles, en s’abandonnant au façonnement de matériaux nobles, tels que le fer ou le cristal de roche, une matière minérale qui l’attire et le fascine dont on pourra sûrement aussi en découvrir des créations exclusives de sa part dans le cadre de ce « Love Madagascar». Au fur et à mesure qu’il crée, la forge du fer devient alors une étape décisive dans l’accomplissement artistique de Sylvain Subervie. « C’est devenu pour moi l’expression de ma propre personnalité et à travers lequel mon talent prend vie dans un rapport de force qui s’exerce entre le fer forgé et moi-même » souligne-t-il concernant son travail sur le fer. Imaginant à chaque fois des œuvres d’art monumen tales, Sylvain Subervie subjugue le public. À l’image de son fameux « Banc de poissons » devenu alors patrimoine français en 2008.