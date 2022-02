Révision de la liste électorale – Indifférence totale des électeurs

La période d’inscription, d’addition ou de retranchement de la liste électorale prendra fin le 15 février. Le constat est que la révision du registre des électeurs fait face à l’indifférence citoyenne.

Un désintérêt? La question s’impose à l’approche du délai imparti pour l’inscription, l’addition ou le retranchement des électeurs dans la liste électorale, prévu le 15 février. Peu d’engouement, voire une indifférence, est constatée quant à la révision annuelle du registre des électeurs.

Selon la loi organique sur le régime général des élections, «du 1er décembre au 15 mai de l’année suivante, les listes électorales des Fokontany et le Registre électoral national sont révisés annuellement». Le texte ajoute que «les demandes d’inscription, d’addition et de retranchement [d’électeurs] (…) sont déposées au bureau du Fokontany du 1er décembre au 15 février de l’année suivante au plus tard». Pour cette année, cette échéance arrive mardi. La période allant jusqu’au 15 mai, est prévue pour les vérifications, réclamations et corrections.

De prime abord, il y a eu peu d’engouement quant aux démarches citoyennes voulues par la loi organique sur le régime général des élections. Selon Soava Andriamarotafika, commissaire électoral, jusqu’ici, la hausse du nombre des nouveaux électeurs, depuis le début de la révision annuelle de la liste électorale, est estimée à 1,30%. À l’entendre, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) espère toutefois que ce chiffre soit revu à la hausse après le traitement de données et les saisies effectuées auprès de ses démembrements au niveau des districts.

Refonte

Dans la liste électorale sont inscrits près de dix millions six-cent mille électeurs. Cette hausse provisoire de 1,30% est en dessous de celle de la révision annuelle de la période 2019-2020 par exemple, qui a été de 2,6%. Une moyenne déjà considérée comme basse à l’époque. Un ancien commissaire électoral contacté relativise toutefois la situation. Selon lui, la moyenne provisoire actuelle pourrait déjà être une performance, étant donné le contexte dans lequel se tient la révision annuelle de la liste.

Comme témoigne Heritiana Randrianjafy, chef du fokontany d’Anosibe Andrefana, «les gens n’ont pas trop la tête au processus de révision de la liste électorale. Ils sont accaparés par leur travail, par la lutte contre les difficultés du quotidien». Les intempéries de ces dernières semaines n’ont pas arrangé les choses. Il y a aussi le fait que le renouvellement des membres de la CENI soit intervenu pile la veille du début de la période de révision annuelle de la liste des électeurs.

Les nouveaux commissaires électoraux ont prêté serment le 1er décembre. Il y a eu ensuite une période de prise en main. Contrairement aux années précédentes, les campagnes de sensibilisation des citoyens en période de révision de la liste électorale sont discrètes, surtout dans les grandes villes. Lors de son entrée en fonction, l’un des nouveaux membres de la CENI a indiqué qu’ils comptent sur l’engagement de leurs démembrements pour performer dans cette révision du registre des électeurs.

À s’en tenir aux dires de Mamitiana Jean Richard Randriamanantena, chef du fokontany Manarintsoa Isotry, du dynamisme des démembrements de la CENI et des responsables à différents niveaux dépend l’exhaustivité de la liste électorale. Il affirme que dans sa circonscription, «il y a eu un engouement des habitants durant cette révision de la liste électorale. Il est probable que les sensibilisations menées par le fokontany expliquent cela».

La refonte de la liste électorale est prévue pour cette année. L’occasion d’améliorer l’exhaustivité du registre et de corriger les différentes failles et anomalies. La participation active des citoyens en âge de voter sera une des garanties pour y parvenir. Les nouveaux membres de la CENI devront donc tirer les leçons de cette période de révision annuelle pour ne pas rater le coche le moment venu.