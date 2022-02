Droits d’auteur – Les acteurs du cinéma montent au créneau

Au cœur d’une tempête médiatique qui galvanise la scène culturelle et artistique depuis une bonne semaine maintenant, l’Office malgache des droits d’auteurs (OMDA) continue de faire parler de lui. Après les musiciens, compositeurs, interprètes et autres auteurs qui ont fait part de leurs opinions suite au limogeage de Haja Ranjarivo, alors directeur de l’OMDA la semaine dernière, c’est cette fois au tour des acteurs du cinéma malgache de se faire entendre. Dans le cadre d’une conférence de presse improvisée hier après midi, ils se sont fédérés également pour donner leur point de vue face à la situation.

Un point de vue qui, dans son ensemble, rejoint la décision du ministère de la Communication et de la culture (MCC), mais qui met néanmoins l’importance d’une transparence dans la gestion de cet office, ainsi que son indépendance. Rolland Rakotofiringa, producteur, affirme « En tant qu’auteurs, les cinéastes n’ont que très rarement bénéficié de leurs avantages au sein de l’OMDA, voire pas du tout. Nous nous sommes même sentis comme mis à l’écart par cette institution. Nous souhaitons que la gestion d’une telle institution aille dans le bon sens à partir de maintenant ».

En tant qu’auteurs, ils ont évidemment leur mot à dire et leur droit face à l’OMDA et leur intervention semble être des plus attendue dans le cadre de la grande réunion annoncée par les artistes au Solimotel Anosy ce jour à 14h.