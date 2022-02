Diana – Mise en valeur des enseignements techniques

Le ministère de l’Enseignement technique et la société Earth Group, œuvrent pour favoriser une meilleure insertion professionnelle à des jeunes lycéens du Nord.

POUR la troisième fois depuis sa nomination à la tête du ministère de l’Enseignement (METFP) technique et de la formation professionnelle, la ministre Gabriela Vavitsara Rahantanirina séjourne de nouveau à­Antsiranana pour résoudre les problèmes qui minent l’enseignement technique.

Elle a déjà constaté de visu, lors d’une première visite, que la majorité des centres de formation et lycées techniques et professionnels de la région est dans un état de délabrement avancé et les équipements sont insuffisants et vétustes. Outre l’insuffisance de l’effectif des enseignants, la formation est également jugée inadaptée au marché de l’emploi. Cette fois, son séjour consiste à plaider la valorisation des métiers comme les Bâtiments et travaux publics pour répondre à la nécessité d’une meilleure qualification des jeunes Antsiranais. Il n’est pas encore question de réhabiliter des bâtiments, mais de renforcer la formation professionnelle et technique dans les deux lycées techniques professionnels de la région, à Ambanja et à Antsiranana-ville, afin de permettre aux apprenants de se former davantage à des métiers, ce qui facilitera leur insertion professionnelle.

Stage pratique

Pour concrétiser ce projet, un accord de partenariat entre le METFP et la société Earth Group a vu le jour. « À l’heure actuelle, on peut affirmer que la société Earth Group participe pleinement à la mise en œuvre des « Velirano 4 et 6 » du président de la République qui encouragent les projets favorisant le renforcement des capacités des établissements afin d’améliorer la qualité des offres de formation », indique-t-elle.

Ce partenariat se base sur trois volets étalés sur trois mois. Les deux premiers concernent un apport en matériel pour aider les jeunes à mieux s’appliquer lors de la formation, ainsi que d’une formation des formateurs et de l’établissement avec le ministère de tutelle des programmes visant à améliorer la qualité de la formation. Pour le troisième mois, la société s’est engagée à prendre en charge une cinquantaine d’élèves dans chaque centre de formation pour l’année 2022 et 2023. Ils pourront accomplir des stages au sein de l’entreprise a fin de s’imprégner du monde professionnel et ainsi de perfectionner leurs connaissances pratiques.

Pour marquer cet évènement, une cérémonie s’est déroulée au Lycée technique professionnel de PK4 Antsiranana, en présence de la ministre Gabriela Vavitsara Rahantanirina, des auto­rités régionales, du président directeur général d’Earth Group et la grande famille des lycées techniques et centres de formation professionnelle de la ville. « Nous sommes convaincus de la potentialité de la jeunesse malgache et nous tenons à participer au développement de la jeunesse, de leurs talents et de leur compétences. À Madagascar, le marché présente beaucoup d’opportunités, mais il manque une main-d’œuvre qualifiée», explique Ben Romdhane Habib, PDG de Earth Group.