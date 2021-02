Santé – Les paramédicaux poursuivent la grève générale

Bras de fer. Les paramédicaux entament la deuxième journée de grève. La tension monte et les paramédicaux campent encore sur leur position. Alors qu’aucune négociation n’a été effectuée. Les grévistes de la capitale ont effectué un sit-in près du ministère de la Santé publique hier, le lieu a été quadrillé par les forces de l’ordre. Les paramédicaux n’ont pas travaillé de la journée, tandis que d’autres ont assuré leurs tâches malgré cette grève.

« Dans les centres de santé de base, seuls les médecins assurent les différentes prises en charge», indique Jerisoa Ralibera, président national du syndicat des infirmiers et sages-femmes. Depuis la région de Vakinakaratra en passant par la région Haute Matsiatra et la région Sava, les paramédicaux se sont mobilisés.

À Ambatolampy par exemple, de nombreux paramédicaux ont participé à la grève, notamment dans les centres de santé de base. Des responsables de laboratoires des centres hospitaliers en faisaient partie. « Nous faisons partie des victimes durant le confinement. On nous a réquisitionnés dans les barrages sanitaires pour contrôler les voyageurs. On ne nous a rien donné et c’est décevant », indique un technicien de laboratoire à Amba­tolampy. À Ambohimahasoa, les paramédicaux attendent encore les consignes de l’antenne syndicale. Aucun arrêt de travail n’a été signalé par les responsables.