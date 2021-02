Réhabilitation de la RN13 – Un appel d’offres international lancé

Le marché des travaux de réhabilitation de la RNS13 reliant Ambovombe Taolagnaro fait l’objet d’un avis d’appel d’offres ouvert international.

Un brin d’espoir pour les usagers de la RN13, même si cela ne concerne pas encore la portion chaotique Ihosy-Ambovombe. Un avis d’appel d’offres international ouvert à l’endroit des entreprises qualifiées en matière de travaux publics, a été émis depuis le 5 février dernier pour effectuer des travaux de réhabilitation de la RNS13, reliant Ambovombe-Taolagnaro, long de 114km. Cet avis, pour justifier que le projet de réhabilitation a obtenu une approbation de financement et suit un processus normal, est attendu depuis l’année dernière. Il a été finalement confirmé par le ministre de l’Aménagement et des travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, lors de son passage devant le parlement au mois de décembre 2020.

L’avis d’appel d’offres est ouvert jusqu’au 15 avril 2021 à 10 heures. L’avis spécifique est indiqué faire suite à l’avis général de passation des marchés du 28 septembre 2020. Les travaux comprennent entre autres la réhabilitation de trois grands ouvrages métalliques et des ouvrages d’art. Les offres sont à remettre ou à envoyer à l’Autorité routière de Madagascar, représentant le ministère des Travaux publics, et doivent être accompagnées d’une garantie d’offres pour un montant de quatre milliards sept cent millions ariary. La visite sur le site et la réunion d’informations sont facultatives vu le contexte de Covid. Une réunion se tiendra dans les locaux de l’Agence routière de Madagascar le 4 mars.

Longue attente

La visite sur terrain sera organisée par le maitre de l’ouvrage et le départ est prévu au palais de la région Anosy à Taolagnaro le 9 mars 2021. Une autre réunion se tiendra au bureau de la direction régionale de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics le 10 mars. Les travaux sont donc attendus démarrer durant la période sèche de cette année. Les travaux de réhabilitation ont obtenu un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) et un don de l’Union européenne en 2017, entrant dans le cadre de la modernisation du réseau routier à Madagascar. Le montant du financement de la réhabilitation Ambovombe Taolagnaro n’a pas été précisé dans l’avis mais, il a été communiqué tantôt par le ministère des Travaux publics, qu’il faut en moyenne 500 000 dollars pour réhabiliter un kilomètre de route.

En tout cas, la signature de l’accord de financement de la réhabilitation de la RN13, Ihosy-Taolagnaro s’est déroulée en 2017 en Côte d’Ivoire avec 236 millions d’euros à la clé. L’attente est longue, considérant les exigences administratives des bailleurs de fonds dans ce genre de projet routier. Ces quatre années écoulées depuis la signature de l’accord, relèvent tout simplement du processus normal de projet de réhabilitation routière. Quid des 397 km reliant Ihosy à Ambovombe?