EPP Ankeramadinika – Les élèves s’assoient par terre

Les parents d’élèves et les enseignants au sein de cette école primaire publique sont déboussolés. L’EPP Ankeramadinika, se situant dans la zone administrative pédagogique (ZAP) Ambohi­manambola, circonscription scolaire de Betafo, région Vakinankaratra, se trouve dans un état de délabrement total. Les bancs dans les salles de classes sont inexistants. Ayant été victime d’un ouragan le 25 novembre 2020, la toiture de cette école a été emportée. L’école accueille près de cent quatre-vingt élèves. « La toiture a été provisoirement changée mais pour l’instant les salles de classe ne suivent pas les normes. Les élèves s’assoient par terre puisque l’école ne possède même pas de table banc. À la place, on a installé des planches sur des cailloux », déplore Fernand Bienvenue Tsiorinotahianjanahary, un enseignant non fonctionnaire de cette école. Un appel a été lancé pour la réhabilitation de cette école primaire publique, en vain. Les salles de classes à l’extérieur comme à l’intérieur, sont vétustes. « Les parents essaient du mieux qu’ils peuvent mais ils n’arrivent pas à tout rénover. Ils ont tous des revenus modestes », enchaîne-t-il. Ils se sentent délaissés et n’arrivent plus à couvrir les dépenses y afférentes. « Lorsque la pluie tombe, les salles de classes sont inondées alors que les élèves doivent étudier le lendemain », note l’enseignant. Se situant à 41 km de Betafo, l’école primai­re publique se trouve éloignée du centre-ville et les enseignants de l’école se sentent oubliés. « Nous avons déjà envoyés un rapport à la circons­cription scolaire Betafo, mais nous n’avons pas encore eu les réponses jusqu’à présent. Nous faisons appel aux responsables afin qu’ils puissent nous aider, les élèves étudient dans de mauvaises conditions », conclut-il.