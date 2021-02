Convocation – Andrianjato se défile

Introuvable. Convoqué dans le cadre d’une enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie nationale, à Fiadanana, Vonison Andrianjato, ancien ministre de la Communication, ne s’y est pas présenté, hier. Selon les explications, l’ancien membre du gouvernement n’aurait pas encore été notifié en bonne et due forme de cette convocation.

« L’ancien ministre a été introuvable au moment de lui remettre la convocation », explique une source avisée. L’absence de cette convocation officielle est la raison probable, pour laquelle Vonison Andrianjato ne s’est pas présenté à la section de recherche de Fiadanana. Les éléments de cette entité de la gendarmerie nationale, chargée du dossier seraient à sa recherche pour lui remettre officiellement la convocation pour enquête.

L’ancien journaliste et ancien ministre de la Communication serait mis en cause dans une plainte pour diffamation et propagation de fausse nouvelle. Certaines sources parlent d’incitation à la révolte dans ses interventions dans l’émission« Miara-manonja ».