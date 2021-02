Analamahitsy – Les flammes rasent l’étage d’une villa

En un éclair, une colonne de fumée qui enveloppait une propriété s’est transformée en incendie à Analamahitsy. Impuissantes, les personnes sur place sont restées pantoises.

Une colonne de fumée s’est élevée à Analama­hitsy hier en fin de matinée. Quelques minutes plus tard, d’énormes flammes se sont dressées sur une villa en bord de route. Le premier étage d’une grande maison a été la proie des flammes. Tout ce qui se trouvait est partie en fumée. Les personnes venues au secours de cette habitation en feu ont dû braver le danger. Alors que l’embrasement se répandait à une vitesse folle, d’effrayants court-circuit intermittents, provoquant des arcs électriques ne leur ont pas facilité la tâche. Quasiment impuissants devant la fournaise, elles ne pouvaient que se réduire à sauver ce qui pouvait encore l’être au rez-de-chaussée.

À l’étage, tout a été quasiment anéanti par le feu. Le sinistre s’est produit aux alentours de 11 heures. Alerté à 11h10, le centre opérationnel des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna a mobilisé ses équipes d’intervention. Deux véhicules de premier secours des postes avancés d’Andravoahangy et d’Anosivavaka ont été les premiers à prendre le départ et atteindre le lieu d’intervention.

Non-assistance

Vu l’ampleur de l’opération, les premières équipes arrivées sur place ont été renforcées par une autre vague d’éléments venus abord de deux fourgons d’appui. Avant que les sapeurs-pompiers n’entrent en scène, une poignée de riverains impuissants était tant bien que mal venue en aide aux habitants de la maison embrasée.

À l’extérieur de l’enceinte, des badauds sont restés spectateurs. Tandis que les uns affirmaient qu’ils préféraient se tenir loin de cette situation, d’autres avaient pris leurs téléphones pour filmer la scène. Pour sa part, un policier en tenue réglementaire qui passait dans les parages a volé au secours de villa en feu.

Les premiers véhicules d’intervention sont arrivés sur place dix minutes après le premier appel de détresse. Néanmoins, il leur a fallu près d’une heure et demie pour venir à bout de l’incendie. Le dernier brasier a été éteint vers 13heures. Les pièces au rez-de-chaussée ont pu être sauvées in extremis. Après avoir déblayé les gravats, l’effectif envoyé à la rescousse a peu à peu quitté les lieux. La cause de l’incendie n’est pas encore communiquée. Un sauveteur a essuyé des brûlures au visage.