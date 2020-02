Tennis de table – Afrique : Vingt-deux pongistes en sélection nationale

Dernier test. Sur les trente-quatre pongistes présélectionnés, vingt-deux sont retenus pour défendre les couleurs nationales aux championnats d’Afrique cadets, juniors et U21.

Ce sommet continental aura lieu au Palais des sports à Mahamasina, du 1er au 6 avril. Le tournoi de sélection finale s’est tenu ce samedi au centre de la fédération à Ankadimbahoaka.

L’équipe nationale en vue de cette joute continentale des jeunes est à ossature des pongistes des clubs Acacia, Aro et Gecko sport de Moramanga. Les deux premiers sont représentés par cinq joueurs chacun et quatre pour le club d’Alaotra-Mangoro.

Les six présélectionnés par catégorie ont disputé le tournoi à formule «tout le monde rencontre tout le monde» dans une poule unique. Quatre joueurs et joueuses sont retenus chez les juniors comme chez les U21 et trois pour les cadets et les cadettes.

Les quatre sélectionnés chez les moins de 21 garçons, par ordre de classement à l’issue du test, sont Setra et Tacko tous les deux de l’Acacia, Raitra (CRJS) et Angelo (Aro). La sélection féminine est composée de Santatra (Acacia), deux joueuses de Jovena à savoir Aina et Sarobidy, et Noëline de Gecko. Les quatre membres de l’équipe nationale chez les juniors garçons sont Nicky (Aro), Luciano (Acacia), Naridnra (Asa) et Arnold (Acacia) et l’équipe féminine constituée par Harena (Asa), Melissa (Gecko), Mendrika (Aro) et Rojo (Gecko).

Et les trois sélectionnés chez les cadets sont Michael (Gecko), Rhandy (CRJS), Jonathan (Aro) et les cadettes Rotsy (Galaxy), Océane (CRJS) et Alexandra (Aro). «Ces sélectionnés poursuivront leur préparation dans leur club respectif avant le regroupement final prévu à partir du 10 mars», souligne Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national de la fédération.