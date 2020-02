Relations internationales – Andry Rajoelina accueilli à la tribune de l’Union Africaine

La place de Madagascar dans la diplomatie internationale s’enracine. Le président Andry Rajoelina est accueilli à la tribune de l’Union Africaine qui se tient en Ethiopie. Cette image reflète en quelque sorte l’approbation des efforts entrepris par Madagascar dans le maintien de la paix durable. Sur le continent africain, la stabilité politique observée à Madagascar à travers les démarches démocratiques justifient sa volonté de raffermir les relations avec les pays membres de l’Union Africaine.

Andry Rajoelina rejoint ses homologues leaders africains. Une délégation conduite par le chef de l’État s’est déplacée à Addis-Abeba, samedi. Le développement de coopération bilatérale sera sûrement au centre des débats durant les deux jours consacrés au Sommet ordinaire des chefs d’États et de gouvernements de l’Union Africaine. Addis-Abeba, la capitale éthiopienne est actuellement un théâtre de rencontre internationale. C’est la première sortie présidentielle depuis cette année 2020 placée sour le renforcement de la diplomatie malgache.

Du fait que cet organisme international a soutenu la Grande île dans le cycle électoral, l’objectif s’est orienté vers le maintien de la paix afin d’éviter le retour des crises politiques. Actuellement, la crédibilité de Madagascar dans une telle rencontre internationale n’est plus remise en cause aux regards des pays africains.