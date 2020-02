Fosa Juniors – Rinjala débarque, Dahery s’en va

Chassé-croisé chez Fosa Juniors. Le club champion de Madagascar de football a enregistré dernièrement l’arrivée de Rinjala Rahe­rinaivo. L’ancien ailier de la CNaPS Sport et de l’AS Adema revient jouer à Madagascar.

Et ce, après son aventure européenne. Une aventure qui ne s’est plus poursuivie en raison d’un souci d’obtention de visa, alors que plusieurs offres se présentaient à lui au Luxembourg et en France. Il a disputé son deuxième match avec Fosa Juniors, hier.

Il s’est engagé avec la formation majungaise jusqu’à la fin de la saison 2019/2020 de l’Orange Pro League. « Un contrat renouvelable selon ses performances et son apport pour l’équipe », d’après les explications d’un dirigeant du club.

D’un autre côté, Heri­niaina Rajaonarivelo a quitté le navire. Dahery a décidé de se concentrer à 100% sur la suite de son parcours estudiantin. Il entend partir prochainement pour l’Hexagone, en vue d’obtenir un diplôme de Master.

« Nous respectons son choix de se focaliser sur ses études. Il a été décidé d’un commun accord qu’il parte. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’ave­nir », ajoute-t-on de la part de Fosa Juniors.