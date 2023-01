TENNIS DE TABLE – Ranto Océane, la nouvelle étoile de la petite table

Le championnat de Madagascar pour le compte de l’année 2022 qui s’est joué au Palais des sports de Maha­masina, du 6 au 9 janvier, a révélé une jeune pongiste, révélation à laquelle on ne s’attendait pas. Contre tout pronostic, l’adolescente très talentueuse issue du club CJST d’Atsinanana a ravi le titre de championne de Madagascar première série, coiffant au poteau toutes les favorites. Il s’agit d’Océane, Ranto Océane Rakotondra­zaka. Née à Antananarivo et actuellement âgée de 14 ans, Ranto Océane Rakotondra­zaka est la fille de Ranjasolo Rakotondrazaka et de Hery Nirina Ragabin. Elle habite à Toamasina. Ayant fait ses débuts en tennis de table à l’âge de 7 ans, elle a dans sa poche sept années de pratique. C’est une surdouée dans sa discipline car elle n’arrive plus à compter ses titres. Ce championnat de Madagascar pour le compte 2022 l’a révélé au grand jour et ce n’est pas une surprise car elle n’est pas à son premier titre. Son talent l’a porté au premier titre de championne de Madagascar en première série dames, semant les expérimentées comme Rondro Rajaonah ou Tiana Ratsimbazafy du club Jovena. Le palmarès d’Océane mérite d’être salué car dans catégorie poussine et dans la catégorie benjamine, elle a déjà été titrée deux fois cham-pionne de Madagascar.. Pour ce championnat de Madagas­car comptant pour l’année 2022, elle est aussi cham-pionne de Madagascar en double mixte, et vice-cham-pionne en double dames. Elle n’a pas pour autant délaissé ses études, même si son amour pour le tennis de table est très fort. Aujourd’ hui en classe de troisième, elle met en exergue que pratiquer le tennis de table n’est pas un problème pour ses études. « Je sais combiner mes études et mon sport de prédilection car tout est question d’organisation de mon emploi du temps. Le matin, je suis en cours de 7h30 à 12 heures. Entre midi et 14 heures, je m’entraîne. Le soir après le collège, l’entraînement continue de 17h30 à 19h30 ». Ranto Océane Rakoton­drazaka souligne que son objectif est de figurer dans l’équipe nationale malgache. « Le voyage en Chine sera ma première sortie du territoire en pratiquant le sport et j’en suis très fière. Je m’appliquerai et profiterai de ce voyage pour approfondir mes connaissances afin de participer plus tard au championnat du monde en tant que porte-fanion de Madagascar. »