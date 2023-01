PRÉVISIONS – Probabilité d’une cyclogénèse annoncée dans l’océan Indien

La première activité cyclonique de l’année 2023 pourrait évoluer dans les prochains jours dans le bassin de l’océan Indien. Son évolution est surveillée.

Les prévisions de la météo pour la semaine ont annoncé la probabilité de la formation d’un cyclone dans l’océan Indien dans les deux prochains jours. Actuellement, se situant à l’Est du bassin, cette formation cyclonique se situe à plus de 2500 km au Est Nord Est d’Antalaha actuellement. “ En ce début de semaine, les conditions de sa formation ne sont pas favorables. Néanmoins, les prévisions indiquent une évolution vers la fin de la semaine”, indique un prévisionniste de la météo lors du bulletin journalier sur sa page.

Pour l’instant, les risques pour les terres habitées sont moindres à ce stade. Selon le site cycloneoi.com, les risques sont pour l’instant exclus pour les cinq premiers jours. Selon les explications sur le site, la probabilité de voir une tempête tropicale pour ces 5 prochains jours est inférieure à 30%, d’après le CEP. Ce risque est en lien avec une circulation dépressionnaire qui pourrait se développer au sud de Diego Garcia, profitant de conditions et d’un contexte devenant plus favorables à la cyclogenèse.

Faible à modéré

Pour le cas de Madagascar, deux cyclones sont prévus attérir sur les côtes malgaches. Par rapport à la précédente saison qui a enregistré près de six cyclones ayant frôlé ou touché les côtes. La mise à jour des prévisions pendant les trois mois de la météo indique qu’il y a un risque modéré pour qu’une perturbation intéresse des districts comme les Régions Sava, Analanjirofo et les districts d’Antsiranana I et II entre le 16 au 31 Janvier. Les conditions pourraient devenir favorables au développement de perturbations cycloniques dans l’océan Indien et dans le Canal de Mozambique. Il y a un risque faible pour les districts des Régions Atsinanana, Alaotra Mangoro, Sofia, Boeny, Betsiboka et les districts de Nosy Be, Ambanja, Ambilobe, Besalampy, Maintirano, Morafenobe, Antsalova, Ambatomainty, Belon’i Tsiribihina, Morondava, Manja et Morombe.