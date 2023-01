PRéPARATIFS CYCLONES – Des nouveaux sites prévus accueillir les sinistrés

La préparation de l’année s’active afin d’accueillir la période pluvieuse et la saison cyclonique, cette année. Le BNGRC emploie d’autres stratégies afin de faire face aux catastrophes. “ Des lacunes ont été constatées lors des interventions pour accueillir les sinistrés. Pour cette saison, on mise sur l’anticipation et nous essayons de détecter de manière précoce les sites d’hébergement qui pourront accueillir les sinistrés en cas de danger. Le BNGRC va travailler avec ses collaborateurs pour repérer les sites nécessaires”, souligne le général Elack Andriakaja, directeur général du BNGRC. Comme chaque année, les gymnases et les stades restent dans la liste des sites prévus. “Une amélioration de la stratégie a été apportée. Nous communiquons avec les services de la météo pour le bulletin du jour de la situation météorologique. L’objectif est de pouvoir de suivre en temps réel afin de pouvoir prendre des mesures dans l’immédiat. Les endroits où mettre les tentes et les abris sont déjà prévus. On ne prendrait les écoles qu’en dernier recours”, enchaîne le responsable. Dans les zones à risques la vigilance est toujours de mise en cas de forte pluie. Il est à rappeler que les six cyclones qui ont touché Madagascar ont engendré des dégâts matériels et des pertes humaines. Près de quatre-cent soixante-six-mille cent quatre-vingt-sept sinistrés ont été enregistrés avec deux cent onze personnes décédées et près de quinze mille cinq cents cases détruites. Près de cinquante mille maisons ont été endommagées. Pour les zones hautes où les risques d’éboulements et de glissements de terrain sont particulièrement notables, les habitants ont été prévenus des dangers qui les guettent. “Comme chaque année, la population des zones hautes est principalement la plus exposée aux dangers, le BNGRC a déjà procédé à la sensibilisation et la mise en place des drapeaux rouges en signe de danger. On ne pourrait plus procéder à la destruction des rochers dangereux sur les flancs de la colline de Manjakamiadana. Recommencer l’opération s’annonce périlleux et dangereux ”, enchaîne le responsable.