METÉO – Vigilance forte pluie sur les terres centrales

Une semaine bien arrosée. Les habitants des terres centrales et du Sud-Est doivent être vigilants, à partir de ce jour jusqu’à jeudi. La direction générale de la Météorologie lance une vigilance forte pluie dans ces régions. « Le cumul pluviométrique pourrait être localement abondant sur les Hautes terres et la partie Sud-Est de Madagascar du 10 au 12 janvier. », a publié la direction générale de la Météorologie, hier. La vigilance verte est effective à Alaotra Mangoro, Analamanga, Arivonimamo et Marolambo. La vigilance est jaune à Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Fandriana, Ambositra, Manan-driana, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ambalavao, Ivohibe, Iakora et Tolagnaro. Les populations concernées par ces vigilances fortes pluies sont priées de rester prudentes et de se conformer aux consignes des autorités. « Les risques d’inondation, de glissement de terrain et d’éboulement, sont élevés, face à la vulnérabilité de nos infrastructures. », a indiqué Lahatra Mampionona, prévisionniste au sein de la direction générale de la Météorologie, hier. Le Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes rappelle aux habitants des zones classées rouges les risques d’éboulements et de glissements de terrain, notamment, à ceux de la colline de Manjakamiadana, de Faravohitra et d’Ambohi- dempona, de quitter leurs domiciles, en cette période de pluie, pour éviter des accidents mortels. Très peu ont quitté les lieux, jusqu’ici. Les parents sont également invités à être attentifs envers leurs enfants. La pluie pourrait tomber l’après-midi, au moment où les élèves rentrent de l’école. Ces dernières saisons de pluie, de nombreuses personnes, dont des enfants, ont été emportées par le courant d’eau, dans la capitale.