GRAND CONCERT – Mahaleo, vers la fin de la célébration du jubilé d’or

Avant de clôturer pour de bon leur 50e anniversaire, le groupe Mahaleo et sa relève concoctent un grand spectacle au Palais des sports et de la culture de Mahamasina pour le 12 février à 15h. Le groupe mythique surprendra une fois de plus ses fans en présentant leurs morceaux légendaires avec leurs descendants pendant 3h30 à 4h de spectacle. Le public ne remarquera pas l’absence de Dadah Rabel, Fafah, Nono, Charles et Raoul sur scène. Selon Mandresy Andriamiharana, l’ organisateur du spectacle, les descendants sont désormais capables de succéder sur scène au groupe .»Ils ont été formés spécialement par Dama et Bekoto durant des mois pour assurer à la perfection la voix du groupe Mahaleo. La nouvelle génération prendra le relais lorsque les deux autres ne seront plus là». Parmi la nouvelle génération figurent Maharo, le fils de Dama, Roro le fils de Charles , Naivo le fils de Nono, Rado le fils de Fafah ainsi que Popoly le fils de Bekoto. Le concert sera divisé en trois grandes parties. Tous les titres phares du groupe seront joués. Afin d’éviter les bousculades le jour J, et pour que tous les fans puissent profiter des 50 ans passés avec le groupe, les tickets d’entrée sont à 7000 ariary avant le concert, et 10 000 ariary le jour du concert.