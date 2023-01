COUPE DU MONDE DES TRAITEURS – Dernière ligne droite avant le jour J

L’ équipe féminine malgache coachée par la chef Lalaina Ravelomanana s’est envolée pour Lyon dimanche dernier pour s’apprêter à faire face aux différentes épreuves de la finale de l’international Catering cup.

Droit au but. L’équipe du chef Lalaina Ravelomanana, composée par les deux cheffes Bodosahondra Rakotovao ainsi que Fenosoa Rahaja­malala , a pris un élan d’une semaine à Lyon pour s’entraîner avec les ingrédients du pays, avant la grande finale de la coupe du monde des traiteurs qui se tiendra à Sirha ce 19 janvier. Durant les séances d’entraînements, les as de la cuisine malgache feront des simulations sur la préparation des plats, en fonction des thèmes imposés tels que la mise en bouche, le poisson et les fruits de mer ainsi que le cochon et le dessert. La maîtrise du timing et la gestion du stress seront aussi sur la liste. Aussi, ils révèleront la Grande île en ajoutant à leurs plats trois produits phares du pays, tels que la vanille de Madagascar, le caviar ainsi que le poivre sauvage. Les différents paysages typiquement malgaches comme les Tsingy de Bemaraha et l’Allée des baobabs seront aussi vus à travers leurs créations.

Compétition

Durant les trois jours du concours, l’équipe malgache sera menée par cheffe Fenosoa Rahajamalala et affrontera des équipes de chefs cuisiniers venant des quatre coins du monde tels que Brésil, les États-Unis, la France, l’Italie, le Canada, le Luxembourg, le Mexique, la République Tchèque, le Singapour et le Vietnam. La compétition se déroule du 17 au 19 janvier.

L’accueil des participants aura lieu le 17 janvier. Le tirage au sort des commis qui aideront les candidates dans les choix des produits imposés se fera le 18 janvier. La grande finale de la Coupe du monde des traiteurs sera le 19 janvier au Sirha Lyon. Elle durera dix heures. «Nous sommes prêts ! Nous allons donner le meilleur de nous- même pour représenter notre pays le 19 janvier pour la Coupe du monde des traiteurs» a déclaré Chef Lalaina Ravelomanana sur sa page Facebook. À noter que les trois meilleures équipes de l’international Catering cup 2023 bénéficieront des trophées d’or, d’argent et de bronze.