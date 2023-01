CHAN – RETRANSMISSION EN DIRECT – Quatre chaînes diffusent les matchs

Au choix. Les férus du ballon rond du pays pourront vivre en direct tous les matchs de la septième édition du Championnat d’Afrique des nations qui se jouera en Algérie, du 13 janvier au 4 février. Les supporters des Barea pourront ainsi suivre l’aventure de son équipe car au moins quatre chaînes vont diffuser en intégralité les matchs. Publié par Africa Sports et confirmée sur sa page facebook hier, la Télévision Malagasy (TVM) comme les dix-sept autres chaînes nationales des pays qualifiés à la phase finale figure parmi celles qui pourront retransmettre en direct et en intégralité tous les matchs. Un responsable du ministère de la Communication et de la culture précise que «l’État a pris en charge le paiement des droits de diffusion pour les chaînes payantes». Canal+ partenaire de la Fédération malgache de football depuis la Coupe d’Afrique des nations en 2019 a été l’une des premières chaînes à annoncer, lors de la conférence de presse de lancement du regroupement de Mada­gascar en début décembre, «la retransmission en direct des matchs sur Canal+ Sport1 et Canal+sport2». Sa responsable de communication, Paula Randrianarisoa l’a confirmé Et la chaîne chinoise, StarTimes, continuera à gâter ses abonnés en proposant deux chaines qui diffuseront le Chan, à savoir le ST World Football (DTT 254/DTH 245) et ST Sports Premium (DTT 252/DTH 246). À noter dans votre agenda donc que Madagascar jouera en match de groupe contre le Ghana le 15 janvier à 22 heures, puis face au Maroc le 19 janvier à 19 heures et contre le Soudan le 23 janvier à 22 heures, toutes en heure malgache