BILAN SERVICE DE LA VOIRIE – Cent deux incendies à Mahajanga en 2022

Le bilan de l’incendie survenu à Mahajanga l’année passée fait état de cent deux cas enregistrés au service de la voirie de la commune urbaine de Mahajanga. Le fait marquant a été les cinq cas d’incendie grave et destructeur qui se sont produits en l’espace d’une semaine, au mois de septembre, dont celui qui a ravagé un magasin de vente de marchandises d’occasion de France à Ampasika. Heureusement, aucun dégât mortel n’était à déplorer. En outre, trois incendies ont détruit une société crevettière, Pêchexport à Ampasika, le 20 août. Le plus récent, le 26 décembre, a détruit une partie du magasin de dépôt de feuilles de tabac de la Société Internationale des Tabacs Malgaches (Sitam) à Manjarisoa. Un chantier en cours de construction, avoisinant un garage de réparation près du pont blanc à Mahavoky-avaratra a été aussi la proie des flammes, le deuxième semestre de l’année. Le propriétaire du chantier soupçonne un incendie criminel. Les courts-circuits et la vétusté des installations électriques, en grande partie, ont provoqué ces incendies. Mais des actes de sabotage peuvent expliquer quelques incendies criminels qui ont détruit des biens et bâtiments. L’acte d’un mari fou a brûlé sa maison à Mahavoky-atsimo à cause de sa jalousie. De même, les vents violents du mois de septembre ont favorisé et attisé les flammes, face à la négligence dans l’utilisation des réchauds à charbon ou bougies dans la maison. Enfin, l’accès dans les quartiers est très étroit et cela retarde les actions d’intervention et de secours des camions-citernes. « Hormis ces cent deux cas d’incendie, nous avons aussi apporté secours à soixante-sept blessés et à trois noyés. Une vingtaine de malades mentaux ont aussi été capturés, à la demande de membres de leurs familles, pour les hospitaliser au CHU d’Androva. Les sapeurs- pompiers ont procédé à l’abattage d’arbres, plus de quatre vingt-cinq fois. Une fois, une reconnaissance faite chez un particulier, à la demande d’un voisin, a créé la dissension entre eux, car le propriétaire refusait que l’on coupe son arbre. Nous avons dû demander l’avis du préfet de Mahajanga qui a tranché en donnant l’ordre d’abattre l’arbre », explique le commandant, chef du service de la voirie, Refana Rambeloson. L’action de la voirie a également consisté à approvisionner en eau potable tous ceux qui en font la demande, édifice religieux, centre médical et hôpital, l’année dernière. Le carburant est à la charge du concerné.