AMBATO-BOENY – Des Suisses au chevet des habitants de Mangaroa

Les habitants du fokontany de Mangaroa, dans la commune rurale d’Ankijabe du district d’Ambato-Boeny, viennent de bénéficier de l’aide de deux associations suisses. L’aide des partenaires rejoint les objectifs du développement durable et les différents engagements du « velirano ». L’adduction en eau potable des habitants est désormais possible grâce aux puits offerts par les associations. Un dispensaire est également ouvert pour prendre soin de la santé des fokonolona dans cette contrée éloignée. Grâce à la coopération avec la paroisse protestante d’Onex et l’association épiphanie à Lignon, représentée par Françoise Roux et Massimo Bianco, une église réformée FLM, a été bâtie dans le village. L’inauguration s’est déroulée pendant trois jours, du 6 au 8 décembre à Mangaroa. Les travaux ont duré une année. « Ce projet est né de l’initiative de Jaona Mahadiny ainsi que Miora Rabefitia et Andry Andrianjavony, des représentants des villageois. Le village de Mangaroa s’est développé avec les nouvelles constructions de trois nouveaux puits et les travaux d’aménagement. Tout récemment le village compte un nouveau dispensaire et un jardin de jeux pour les enfants», expli­que Virginie Minosoa, infirmière au sein du dispensaire. Au mois de septembre, soixante-cinq enfants ont bénéficié d’une campagne de circoncisions de masse prise en charge par les parte­naires. Le village de Mangaroa a été aussi doté de poteaux d’éclairage lors de l’inauguration du temple,afin de lutter contre l’insécurité due à l’obscurité. D’autres rues seront aussi éclairées de ces lampes qui compte pour la deuxième partie de l’aide, mais les villageois contribueront au projet. Des fournitures scolaires et des vêtements ont été également distribués.