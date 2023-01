ALASORA – Un groupe de dealers interpellé

Coup de filet des gendarmes de la brigade d’Alasora. Neuf hommes, présumés dealers de chanvre indien, ont été capturés l’un après l’autre, samedi. Il était 20h30, la présence suspecte d’une voiture dans le fokontany de Miadana a été dénoncée aux patrouilleurs. Sans tarder, l’équipe et son commandant de brigade ont procédé au contrôle. Renseignement vérifié, ils y ont trouvé un homme et le véhicule avec quatre sacs de cannabis à bord. À l’issue d’un interrogatoire mené tambour battant, de nouvelles arrestations ont été opérées avec le comité de sécurité locale la nuit même. Cinq autres individus se sont faits cueillir dans des endroits différents. Pendant leur garde à vue, trois nouveaux visages se sont présentés pour tenter de corrompre les enquêteurs avec une somme de quatre millions d’ariary. Cependant, les gendarmes n’ont pas mordu à l’hameçon. Ils les ont tout de suite arrêtés et enfermés avec les autres. Au total, neuf hommes sont enquêtés pour trafic et détention de stupéfiant et corruption active. Leurs quarante-sept kilos de cannabis et deux scooters ont été confisqués avec la voiture.