Un prologue frustrant

Novak Djokovic est, si l’on ne garde que les données rationnelles, incontestablement un membre du cercle restreint des plus grands joueurs de tennis de l’histoire. N’en déplaise aux haters dont le jugement est surtout le produit d’un fanatisme démesuré qui porte au firmament les rivaux du Serbe, le palmarès de ce dernier parle pour lui et lui fait mériter une place plus qu’honorable dans l’histoire de sa discipline. Si l’année dernière, son échec à la dernière ligne droite du dernier tournoi du Grand Chelem lui a fait rater son rendez-vous avec l’histoire, le sort s’acharne sur lui dès le premier mois de l’année qui lui barre la route de son tournoi fétiche qui est l’Open d’Australie.

Les reflets des différentes réactions d’une frange considérable des amateurs de sport sont alors renvoyés par la presse internationale, devenue un miroir de ces différents dogmatismes qui suscitent les querelles des fans. Et les discussions sont alors empuanties par le coteur dont les yeux, empoisonnés par l’affectif, refusent très souvent de voir les exploits de celui qui est vu comme le rival de deux sportifs qui sont, bien malgré eux, les deux idoles du panthéon du tennis du XXIe siècle érigé par des inconditionnels qui refusent obstinément d’y admettre Djokovic, dont les grands accomplissements sont pourtant bien exprimés par les données rationnelles et objectives que sont les chiffres.

Novak Djokovic en tennis, comme Lewis Hamilton en Formule 1, est considéré, par les nostalgiques de la bipolarité tennistique formée par Roger Federer et Rafael Nadal, comme un intrus qui n’a pas une place légitime dans le temple habité par les légendes du tennis. Malgré sa très probable exclusion du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, Djokovic aura du mal à atteindre des cœurs dans lesquels brillent déjà intensément d’autres stars et dans lesquels il n’y a plus une place disponible pour un autre, surtout si cet autre conteste l’hégémonie de ces idoles qui monopolisent les cœurs. Voir ces âmes insensibles à cette dure épreuve traversée par le numéro 1 mondial n’est alors pas surprenant.

Mais l’Open d’Australie qui bannit celui qui a marqué son histoire en y repartant neuf fois en champion (un record), c’est lui faire perdre quelques degrés de son intérêt quand on sait que l’exclu, dont les traces surpeuplent les mémoires du tournoi, est toujours en activité. L’Open d’Australie sans Djokovic, c’est la saison tennistique qui, pour certains qui ne sont pas encore totalement étouffés par le fanatisme, commence le livre de son année par un prologue qui peut être source de grande frustration.