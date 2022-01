Sport Automobile – Adieu Tsamy et Riri

Gérard Andrianoely, compétiteur de renom, président de l’ACM, ancien président de l’ASACM, est décédé hier. Richard Rakotoarisolo, autre ancien pilote, a également rendu l’âme.

C’est avec une grande tristesse que ses proches ont annoncé le décès de Gérard Andrianoely, hier. Celui qu’on surnomme « Tsamy » présidait l’Automobile Club de Madagascar. Une fonction qu’il exerçait avec beaucoup d’abnégation. Il avait amené l’ACM à lancer une vaste campagne de sécurisation routière, dernièrement. Celleci avait pour but de rénover de nombreuses infrastructures à Antananarivo et en provinces, comme les panneaux de signalisation et les marquages au sol. D’ailleurs, sa dernière rencontre avec notre rédaction remonte au début de cette campagne. Nous avions alors été témoins de son application et de son dévouement dans chacune de ses activités. Des qualités appréciées par tous ses collaborateurs. Tsamy, c’était un bon vivant. Il arborait toujours un immense sourire. Ceux qui l’ont connu, se souviennent d’une personne aimable et joyeuse.

Ts am y, c’est aussi et surtout un inconditionnel du sport automobile. Il a pris part à de nombreuses compétitions dans les années 1980 et 1990. Il a aussi présidé l’Association sportive de l’Automobile club de Madagascar, dans le temps. Bref, c’est un véritable monument qui s’en est allé.

Légende

Son riche parcours avait été honoré comme il se doit, en février 2014. Il avait été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite Sportif, aux côtés d’autres grands noms du rallye comme les défunts Gérard « Alcazar » Raharinosy et Yachine Adam. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise de trophées de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar, au CCI à Ivato.

Quelques heures après l’annonce de sa mort, une autre triste nouvelle est tombée. Richard Rakotoarisolo est aussi décédé. Il était connu sous le sobriquet de Riri. Il s’était illustré au volant de la célèbre Peugeot 309 Gr N. Il restera comme l’un des premiers pilotes à avoir roulé sur une machine du groupe N sur la Grande ile. Lui aussi a marqué les sports mécaniques de son empreinte.

Les hommages ont afflué hier. « Merci de nous avoir transmis cette passion. ‘Tu ne pourras plus t’en passer’, me répétait-il souvent », se remémore Sanjy Rajaonarivelo, pilote du club Tacs qui était à aux côtés de Tsamy au cours d’aventures récentes en 4×4 off road. « Repose en paix ‘zandry’», adresse, pour sa part, Maurice Rabetokotany alias Maurice Be, à Riri. Les deux personnalités ont marqué tous ceux qui les ont côtoyés. Puissent-ils reposer en paix dans le parc fermé céleste.