Promotion industrielle – Ilaka Est produira 120 000 tonnes de sucre

Une usine sucrière sera construite à Ampasantsiriry dans la région d’Ilaka Est. Elle produira 120.000 tonnes de sucre par an.

Qui l’eut cru. Une usine à Ilaka Est, cela relève du mirage. Pourtant c’est bien réel. Dans le cadre du projet « One district, One factory » et conformément à la politique du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation relative aux zones pépinières industrielles, une usine sucrière verra le jour à Ampasantsiriry. comme l’a souvent souligné le ministre Edgard Razafindravahy et martelé devant la presse par le président de la République vendredi,il faut produire sur place ce dont on a besoin afin de limiter les importations et ne pas subir la hausse des prix. Il faut également relever le pouvoir d’achat au lieu de lutter sans succès contre la hausse des prix. Voilà pourquoi l’État a décidé de construire cette usine sucrière ainsi qu’une autre à Morondava. Actuellement l’État importe annuellement 100 000 tonnes de sucre.

Le staff du Micc était justement à Ilaka Est hier pour lancer le projet et mobiliser les planteurs de canne à sucre. La région d’Ilaka Est est propice à la culture de canne et en produit d’ailleurs des milliers de tonnes par an qu’on consomme cru ou en jus, faute d’usine pour le transformer. Les choses vont changer désormais.

Création d’emplois

La production sera achetée directement par l’usine. En plus, les planteurs bénéficieront des formations pour améliorer la production même si la culture de canne ne nécessite pas de gros moyens et la terre n’a pas besoin de traitement spécial.

À travers la construction de cette usine, il y aura une création d’emploi pour les jeunes. Les consommateurs trouveront également leur compte avec un prix raisonnable. Sans parler des commerçants et des transporteurs. Et ce n’est pas tout puisque Ilaka Est et les quinze communes environnantes bénéficieront de l’électricité. Les routes seront également refaites pour permettre l’évacuation de la production de même que les petits ports.

Le matériel pour le montage de cette usine a déjà commencé à l’étranger et l’unité industrielle sera sur pied cette année. L’équipe du Micc suivra minutieusement l’évolution du projet.