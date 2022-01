Prison d’Antanimora – Des infrastructures pour se prémunir de la covid-19

Accusant une surpopulation dont l’effectif dépasse largement sa capacité d’accueil, la prison d’Antanimora vient de bénéficier de nouvelles infrastructures. Et ce, grâce à l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, notamment dans le cadre de la prévention de la propagation de la pandémie de covid-19.

Depuis septembre 2021, d’importants travaux de réhabilitation ont été ainsi entrepris, portant entre autres, sur une clôture extérieure de quatre mètres de hauteur autour de la parcelle, et de trois mètres de hauteur pour séparer les différents quartiers. Huit conteneurs ont été transformés en quatre salles de quarantaine, deux pièces pour le traitement et une pièce servant de bureau pour le médecin. Deux blocs sanitaires ont été également aménagés, tandis que la salle des admis dans le quartier homme a été réhabilitée.

La réception provisoire de ces travaux s’est déroulée le 6 janvier dernier. Une cérémonie présidée par le Directeur de la Programmation et des Ressources auprès du ministère de la Justice, lequel a représenté à cette occasion le ministre et le Directeur général de l’Administration pénitentiaire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appui du PNUD et du Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix au système judiciaire de Madagascar, à travers le projet « Consolider et accélérer les acquis de la paix à Madagascar durant la crise de la covid-19 », ciblant différentes institutions dont le ministère de la Justice et les différentes juridictions afin de tenir en compte le principe « ne laisser personne de côté ».

La prison d’Antanimora subissant ainsi une surpopulation, l’exigüité de l’espace de la prison ne permettait plus le respect des distanciations sociales, et avec la vétusté des infrastructures et installations, le risque de propagation massive de la covid-19 est réel, non seulement entre les détenus mais aussi au personnel pénitentiaire. La dotation d’infrastructures sanitaires adéquates pour la prison s’est aussi avérée primordiale. S’y ajoute une autre dotation de lots et intrants médicaux. Il s’agit de kits de dépistage de covid-19, des matériels de protection individuelle et de nettoyage, des intrants permettant au personnel de la maison centrale de se protéger, de limiter les risques de propagation du virus auprès des détenus, et de mieux prendre en charge les patients.