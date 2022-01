Prise en charge covid-19 – Les centres de prises en charge de Moramanga équipés

Pour le dernier bilan, la région Alaotra Mangoro a enregistré une hausse des nouveaux cas avec trente et une personnes testées positives. Des lits d’hôpitaux ont été offerts deux hôpitaux qui prennent en charge les malades de la Covid-19 à Moramanga. Ainsi, cinquante lits seront disposés à accueillir les malades dans le Centre Hospitalier de Référence du District de Moramaga et l’Hôpital Annexe d’Ambohitranjavidy. Ainsi, les deux centres de prises en charges ont été dotés d’oxygène et de groupe électrogène pour faire face à la maladie. Par ailleurs, les intrants sont également disposés dans ces deux centres. Le ministère de la Santé publique le Professeur Zely Andriamanantany, lors de son passage dans ce district a souligné l’importance de la prise en charge à temps de la maladie à coronavirus. Ainsi pour freiner la propagation du virus au sein de la société, chaque personne avec des symptômes suspects doivent aller vers les centres de santé dans les plus brefs délais.