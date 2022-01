Orange Pro League – CFFA et Fosa accrochés

Disciples FC stoppe l’élan du CFFA (2-1), dans la conférence Sud de l’Orange Pro League. Les deux clubs se sont affrontés en ouverture de la quatrième journée, samedi, sur la pelouse du By-pass. Le club d’Andoharanofotsy était à la recherche d’une troisième victoire consécutive. Mais il est tombé sur un os.

L’équipe d’Antsirabe a rapidement pris les devants. Tantely a ouvert la marque sur un cafouillage dans la surface de réparation. Il a parfaitement repris un ballon repoussé par les montants, pour offrir un premier avantage aux siens (23e, 1- 0 ). Les hommes de Titi Rasoanaivo ont sonné la révolte dans la foulée. Ils ont égalisé sur une contre-attaque fulgurante. Rakool s’est retrouvé à la conclusion, bien servi au deuxième poteau par un centre à ras de terre de Carlos (38e , 1-1). La première période s’est terminée sur ce score de parité.

Disciples FC est repassé devant dès l’entame du deuxième acte. Une déviation de Tojokely a permis de lancer Fredo sur la gauche. Ce dernier ne s‘est pas posé de question à l’approche du but. Il a fusillé Chrétien à bout portant (46e, 2-1). Plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final.

Nul blanc

Ce succès permet à Disciples FC de remonter à la cinquième place de la conférence Sud. Pour sa part, CFFA rétrograde au troisième rang. Le leader, Elgeco Plus, n’a pas joué ce weekend. En effet, deux affiches de cette quatrième journée ont été reportées, pour le compte de la Conférence Sud. Il s’agit des matches Mama FCA # JFC et Zanakala FC # Elgeco Plus, qui devaient se jouer au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa. Aucune nouvelle date n’a été dévoilée pour l’instant pour ces deux rencontres.

Du côté de la conférence Nord, Fosa Juniors a été tenu en échec. La formation majungaise n’a pu faire mieux qu’un nul à domicile face au promu AS Fanalamanga. Aucun but à signaler au terme des 90 minutes de jeu (0-0). Drogba, meilleur artilleur de la compétition, est resté muet cette fois-ci. Fosa Juniors reste malgré tout en tête de sa conférence, malgré cet accroc.