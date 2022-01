« Mihamy Mada Fashion » – Le grand rendez-vous des stylistes et créateurs s’annonce

Une grande exclusivité qui égaie la scène culturelle nationale chaque début d’année depuis trois ans maintenant. Le « Mihamy Mada Fashion » convie à nouveau tous les talents de la Grande île à valoriser leur créativité.

DANS la longue série de grandes initiatives lancées par le ministère de la Communication et de la culture durant ces dernières années, « Mihamy Mada Fashion » s’affirme comme la plus fédératrice d’entre elles. Prenant les allures d’un grand salon d’envergure nationale, il se présente comme une ode au stylisme et à la création, le tout représentatif de la Grande île, ainsi que de sa culture. Le palais des Sports et de la Culture Mahamasina, il en a fait un lieu de rencontres, d’échanges et surtout de découvertes artistiques exclusifs depuis deux ans maintenant. Il est ainsi évident que le salon « Mihamy Mada Fashion » rempile pour une troisième édition que le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) promet d’être encore plus faste que les précédentes.

Rendez-vous est ainsi donné du 12 au 14 février au palais des Sports et de la Culture, pour apprécier l’évolution, mais aussi l’excellence du stylisme et de la mode « Made in Madagascar », qui retranscrit brillamment l’histoire et les valeurs de notre patrie. L’appel à participation pour tous les stylistes et créateurs nationaux a déjà été lancé par le MCC et se clôturera ce 22 janvier. Les détails y afférents sont déjà disponibles sur la page facebook du ministère.

Valoriser l’industrie créative nationale

Enchantant aussi bien le public présent que les artistes qui imprègnent leur énergie créative, « Mihamy Mada Fashion » tient à honorer le talent des créateurs et stylistes nationaux de la plus belle des manières pour sa troisième édition. Comme auparavant, il promet d’être riche en émotions d’un côté et est fort d’une programmation bien copieuse et enrichissante de l’autre. Le palais des Sports et la Culture Mahamasina se verra ainsi à nouveau égayé d’un florilège d’œuvres, de créations vestimentaires inédites, splendides, voire atypiques, pour un show haut en couleurs. Trois jours de festivités, mais par-dessus tout trois jours d’émerveillement et de convivialité à travers la mode et le stylisme dans toute sa splendeur, ce rendez-vous continue de se tenir ponctuellement chaque année et ce, malgré le contexte sanitaire actuel pour raviver la flamme chez le public féru d’art et de culture. Avec comme objectif d’apporter une meilleure visibilité à la communauté des créateurs et stylistes de la Grande île de la part du ministère de la Communication et de la Culture (MCC), « Mihamy Mada Fashion » s’illustre ainsi à travers des expositions, des spectacles, conférences et autres master-class avec des professionnels. « Charmant et surprenant à la fois, les créateurs et stylistes nationaux sont des acteurs culturels incontournables dont on est fier de valoriser le travail » affirme la ministre Lalatiana Andriantongarivo.