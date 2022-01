Météo – Une semaine pluvieuse attendue

La pluie sera au rendez-vous durant cette semaine. Des cumuls de précipitations abondants seront encore prévus sur le tiers Nord de l’Ile pour les trois prochains jours. Pour cette journée, le temps sera marqué par le flux de mousson. Le temps sera particulièrement nuageux et la température maximale va connaitre une diminution.

Néanmoins, les températures maximales seront en hausse sur la totalité du pays le mardi prochain puis elles resteront stationnaires le lendemain. Dans la matinée, on observera des averses localement orageuses seront toujours très probables de continuer dans la partie Nord du pays. Un temps nuageux et partiellement nuageux sera prévu sur le reste du pays. Pour l’après-midi.

Il pourrait y avoir des averses locales dans la partie Est des hautes terres et le littoral Est du pays. Le reste du pays attend des averses orageuses. Antananarivo va enregistrer une température minimale de 18 et maximale de 27°C ; Antsirabe sera entre 14 et 27 ; Fianarantsoa enregistre entre 18 et 27°C. Morondava va enregistrer 24 à 31 °C.

À Antsiranana, la température minimale est de 25 et la maximale sera de 32 à Maevatanana, le mercure varie entre 24 et 29°C. Un risque d’inondation serait également à craindre, mais cela va rie ra de chaque région. C’est le cas par exemple d’un appel à la vigilance annoncée à Antananarivo.