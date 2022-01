Karaté – Disparition de Maitre Ratafika

Le monde du sport malgache, en général, et du karaté en particulier est en deuil. Maître Ratafika, parmi les plus hauts gradés avec René Ramanitrandrasana, huitième dan, est décédé à l’âge de 82 ans. Il fut l’un des premiers élèves malgaches de sensei Le Chau en 1964. Parmi les pionniers du karatéka malgache il a investi beaucoup dans la formation et l’enseignement de cette discipline. À titre d’exemple, il a dirigé l’équipe ATEK de Fianaran­tsoa, le club de ­ Fort Duchesne, le club de karaté-do de l’Assemblée nationale, celui de la ligue régionale d’Analan­jirofo. Le président du FKM, Solofo­niaina Barijaona Andria­- navomanana, a souligné avoir perdu un grand « Raiaman­- dreny ». « Sa disparition laisse un vide et avec lui, une partie de l’histoire du karaté malgache est partie. C’est lui qui m’a enseigné le karaté et si je suis à ma place actuellement, c’est grâce à lui », dit-il. L’équipe de L’Express de Madagascar présente ses sincères condoléances.