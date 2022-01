Haltérophilie – Harinelina accroche un quatrième mandat

Le président de la Fédé­ration malgache d’haltérophilie Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, est élu pour la quatrième fois à la tête de FMHMC pour les quatre années à venir. C’est le résultat de l’assemblée générale élective tenue vendredi, au siège du COM à Ivandry. Comme il s’agit d’un candidat unique à sa propre succession, les hui t ligues présentes (Analamanga, Atsimo-Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra, Itasy, Vatovavy, Atsimo-Andrefana, Menabe) ont renouvelé leur confiance et donné huit voix sur huit au président sortant. Vu les résultats obtenus par nos athlètes à chaque sortie à l’extérieur, il est difficile de ne pas compter sur le présiden t nouvellemen t élu. Finaritra Andrianamelantsoa, directeur d’appui au sport de haut niveau avec son équipe au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, et le représentant du COM, Jean Aimé Ravalison, ont assisté à cette AGE.