Éliminatoires CAN 2023 – Tirage au sort dans deux semaines

Rendez-vous est pris pour le vendredi 21 janvier. La Confédération Africaine de Football (CAF) procèdera au tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, ce jour-là. L’information a été dévoilée par la CAF, samedi. « Les affiches du tour préliminaire des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies, Côte d’Ivoire 2023, seront révélées le 21 janvier à Douala, au Cameroun », peuton lire sur le site web de l’institution continentale. «

Cette phase préalable, disputée selon le système à élimination directe, sera organisée sur deux manches, aller et retour. La position des équipes sera déterminée par le classement FIFA.Les équipes qualifiées à l’issue de ce tour rejoindront la phase de groupes composée de quarante huit équipes », mentionne également l’article sur le portail de la CAF.

En janvier 2017, la Grande ile occupait la 39e place au classement africain, d’après le FIFA Ranking. Voilà pourquoi elle fut obligée de passer par le tour préliminaire durant les éliminatoires de la CAN 2019. Les Barea avaient alors débuté leur campagne par une double confrontation avec Sao Tomé et Principe.

Aujourd’hui, Madagascar se trouve au 21e rang continental, toujours selon le classement FIFA. De ce fait, la sélection malgache devrait être directement qualifiée pour la phase de groupes dans cette course à la CAN 2023, comme ce fut déjà le cas lors des éliminatoires de la CAN 2021.

Le coup d’envoi de ces éliminatoires de la CAN était initialement fixé pour le mois de mars. Cependant, le programme des qualifications du Mondial a été chamboulé par la crise sanitaire, pour la zone Afrique. Il reste encore les barrages à boucler. De ce fait, le mois de mars pourrait être réservé à ces barrages du Mondial. Si la CAF adopte ce glissement du calendrier, alors les éliminatoires de la CAN pourrait être repoussé pour le mois de juin.