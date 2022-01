Better Tomorrow – Interview avec Kanto Raveloson

Californie, États-Unis – Dans une interview avec Kanto Raveloson, directeur exécutif et fondatrice de Better Tomorrow (BT), explique comment l’organisation Better Tomorrow basée aux États-Unis transforme la vie des enfants en Afrique. L’organisation mondiale de la jeunesse a rénové en novembre 2021, une école primaire publique située à Anjeva, Madagascar, et leur a fourni de l’eau et des installations sanitaires adéquates, afin de répondre aux besoins physiques et éducatifs des enfants. Bientôt, Better Tomorrow prévoit de rénover une école primaire au Nigeria, afin de soutenir davantage d’enfants en Afrique. Cette organisation travaille aujourd’hui dans 4 pays (Bangladesh, Roumanie, Nigeria et Madagascar), avec environ 120 jeunes membres de 8 pays différents, âgés de 13 à 25 ans.

La pauvreté va au-delà des insuffisances monétaires

La pauvreté des enfants va au-delà des insuffisances monétaires – elle comprend également un manque d’accès à l’eau potable, des installations sanitaires inadéquates et une éducation déficiente. Les conséquences de cette pauvreté s’étendent au-delà des années d’enfance d’un individu — les impacts sont visibles tout au long de sa vie. Par conséquent, il est impératif de briser le cycle de la pauvreté pour les enfants afin qu’ils puissent s’épanouir à l’avenir. Des organisations telles que Better Tomorrow cherchent à en faire une réalité pour les enfants de Madagascar par le biais de l’éducation. Better Tomorrow aide à garantir que tous les enfants reçoivent l’éducation qu’ils méritent dans un environnement sûr.

Comment Better Tomorrow contribue au développement

À Madagascar, 97% des enfants de moins de 10 ans sont analphabètes. Avec un pourcentage aussi élevé, des organisations telles que Better Tomorrow sont une nécessité dans notre pays. De plus, plus de 50 % de la population n’a pas accès à l’eau ni à des installations sanitaires adéquates.

À l’heure actuelle, Better Tomorrow a fourni de l’eau et des installations sanitaires adéquates à 52 enfants et leurs familles de l’école publique primaire Imaola Vohitsara située à Anjeva, en plus de la rénovation de celle-ci.

« Better Tomorrow ne travaille pas seulement pour fournir un environnement éducatif sûr avec les besoins fondamentaux essentiels au développement humain, mais aussi pour faire une différence durable et changer ce qui est normal depuis si longtemps. »

Faire la différence

Outre la possibilité de faire un don, Better Tomorrow offre également aux jeunes la possibilité d’ouvrir leur propre chapitre Better Tomorrow dans leur ville ou leur pays. Le premier chapitre à Madagascar se trouve à Majunga. Cette initiative permet aux jeunes leaders et aux acteurs du changement du monde entier de se connecter les uns aux autres et d’avoir un impact sur plus de vies dans différentes parties du monde. Pour cette année 2022, l’organisation prévoit d’étendre leur travail dans 5 pays différents et d’ouvrir plus de chapitres locaux.