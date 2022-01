Annulation du Smatch In

La team du Smatch In vient d’annoncer l’annulation de son tournoi de basketball inter-instituts. La recrudescence de la crise sanitaire oblige les organisateurs à faire l’impasse sur l’édition 2022. Cette dernière devait s’étaler du 15 au 23 janvier, sur le parquet du Palais des sports et de la culture à Mahamasina. Le Smatch In fait partie des nombreuses compétitions victimes de la pandémie de Covid-19 et des mesures prises pour lutter contre la pandémie, notamment l’interdiction d’organiser des événements indoor réunissant plus de cent personnes.