Inondations – Les eaux persistent dans les bas quartiers

Coup dur pour les habitants des zones basses. Au lendemain des pluies torrentielles, leurs quartiers restent inondés. Les eaux de pluies ont mis du temps à s’écouler à Amboditsiry, à Besarety, à Mahavoky, à Andavamamba, à Manarintsoa Isotry, à Ilanivato ou encore à Ankasina. Dans ces quartiers, des maisons sont fermées. Leurs occupants se sont refugiés chez leurs familles, en attendant que l’eau tarisse. Cela risque de prendre du temps, car l’écoulement des eaux prend beaucoup de temps, face aux problèmes d’infrastructure d’assainissement.

Il s’agit de la principale cause des inondations dans la ville d’Antananarivo, selon les techniciens qui ont effectué une descente à Mahavoky-Besarety, hier. « Des déchets et des alluvions bouchent les canaux d’évacuation. Les remblais et les constructions dans les zones basses et sur les lieux d’évacuation, les milliers de construction sur les canaux rendent difficiles les travaux d’entretien. Nos infrastructures sont vielles de 70 ans. Ni la commune urbaine d’Antananarivo ni le Service autonome du maintien de la ville d’Antananarivo (Samva) ne disposent de budget pour l’entretien des infrastructures. », explique un technicien.