TRANSPORT ET MÉTÉOROLOGIE – Accent sur les technologies nouvelles

Mahajanga abrite la célébration nationale de la Journée mondiale de la mer et des gens de mer, durant trois jours et ce, depuis hier jusqu’à samedi 10 décembre. Elle se déroule cette année, sous le thème « De nouvelles technologies au service des transports maritimes plus écologiques ». Le traditionnel dépôt de gerbes sur la stèle de commémoration en hommage à ceux qui ont péri en mer, devant le bâtiment de l’Agence portuaire maritime et fluviale, a débuté la célébration de la journée, suivi d’une messe de requiem. Le ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina, a été présent à la cérémonie. Il a été entouré de différentes autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, de la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Ninah Rahantanirina, élue à Mahajanga, ainsi que du préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay. Comme de coutume, le grand carnaval se tiendra ce jour et sillonnera toute la ville, du jardin Cayla à Marovato jusqu’au bord de la mer. Les différents acteurs de la mer participeront à cette manifestation. Plusieurs activités, dont des conférences, sont organisées à l’École nationale de l’enseignement maritime (Enem) au bord de la mer, jusqu’à samedi. Le thème retenu pour la Journée mondiale de la mer de 2022, fait écho à la nécessité d’appuyer la transition écologique du secteur maritime vers un avenir durable, sans laisser personne de côté. Il permet aussi d’accorder l’attention voulue à la durabilité du secteur maritime et à la nécessité de reconstruire, en mieux et d’une manière plus respectueuse de l’environnement, dans le monde de l’après-pandémie. Cette deuxième journée sera consacrée aux grandes manifestations dont le carnaval suivi des discours.