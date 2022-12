TRANSPORT AÉRIEN – 245 000 dollars par mois pour louer l’Embraer 190-E2

Était-ce une bonne affaire ? S’il est trop tôt pour déduire quoi que ce soit, il a été révélé en coulisse mercredi «que l’Embraer 190-E2 que vient d’acquérir Madagascar Airlines, va être loué pour 245 000 dollars par mois». Cet appareil offre de nombreux avantages et semble être le plus adapté aux exigences techniques, climatiques et géographiques des vols domestiques et régionaux que Madagascar Airlines entend exploiter. Même Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, qui a longtemps milité pour le recours aux services de deux B-737-200, a fini par accepter ce choix stratégique, en matière de flotte. Son option a été jugée obsolète par des techniciens d’Air Madagascar, ayant été sollicités pour élaborer le business plan des Malgaches. Ils affirmaient être les mieux placés pour savoir ce qui serait bénéfique ou non pour la compagnie. Les B-737-200 disponibles, selon eux, sont trop âgés et encourent des pannes sèches à répétition. Pouvant causer des pertes financières pour ceux qui les utilisent. Sur un autre aspect administratif, Madagascar Airlines attend toujours sa régulation vis-à-vis des dispositifs légaux imposés par l’Aviation civile de Madagascar, en conformité avec ceux des instances internationales qui régissent l’aéronautique civile. Les détracteurs de Madagascar Airlines qu’ils ont «qualifiée d’un simple montage financier bidon, sans libération des actions du capital social» ne manqueront pas de palabrer sur cette location dans les jours à venir. En outre, il est aussi étrange que le «syndic» qui gère les carcasses d’Air Madagascar et ses déboires financiers n’a pas encore donné signe de vie. Le silence… endort.