RUGBY À VII – Trois grands rendez-vous majeurs en 2023

Reprendre du service. L’équipe nationale féminine de rugby à VII affrontera ce weekend la sélection réunionnaise, dans le cadre c’un match amical de deux jours au stade Makis à Andohata­penaka. Après leur dernier match officiel, lors de la coupe du monde de Cape Town en Afrique du Sud au mois de septembre, les Ladies Makis endossent pour la première fois leur tunique nationale pour défendre les couleurs du pays ce weekend. Deux rencontres de rugby à VII sont au programme pour les deux sélections féminines. Le samedi 10 décembre à partir de 11 heures, elles jouent le premier acte. Le deuxième acte est programmé pour le dimanche à partir de 14h30. La confrontation entre les deux sélections ne date pas d’hier. La première confrontation a débuté vers l’année 2010 et jusqu’à maintenant, c’est toujours l’équipe nationale de la Grande ile qui en est sortie vainqueur. Au mois de septembre, une semaine après la Coupe du monde de Cape Town, un tournoi de rugby à VII dames a été organisé à La Réunion. L’équipe nationale féminine de rugby à VII devait y participer, mais faute de visa à la dernière minute, la sélection malgache est restée à quai. Depuis, la sélection malgache n’a plus disputé aucune rencontre officielle. Les deux rencontres du weekend prochain seront donc une sorte de mise en jambe des Ladies Makis. Même en l’absence de compétition officielle, la sélection malgache n’a cessé de se préparer car en 2023, trois grands rendez-vous majeurs attendent la bande à Sarindra Grande, Sosoa et Nandrianina. Selon le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Andria­norosoa, « ce match sera le point de départ de la préparation de la sélection malgache de rugby à VII. Depuis la Coupe du monde de Cape Town, la direction technique nationale est en train de repérer et de tester de nouvelles têtes pour assurer la relève qui doit se préparer dès maintenant. De plus, en dehors du terrain, les joueuses ont aussi leur vie privée, certaines vont prendre du recul car un bébé est en route», continue-t-il. Et le Dtn de conclure: « En 2023, la sélection féminine de rugby à VII participera à quelques circuits mondiaux pour relever le niveau physique et technique de l’équipe nationale. »