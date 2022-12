RAMASSAGE DES ORDURES DANS LES MARCHÉS – Les camions à benne sont substitués par des charrettes

Inhabituel. Mamy, un charretier qui travaille à Anosibe, s’est reconverti en éboueur. Il s’est inscrit au projet de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) de travailler avec les charretiers et d’autres propriétaires de véhicules de transport, pour l’acheminement des ordures près des marchés jusqu’à Andranobevava, où des camions à benne prennent le relai du transport des déchets jusqu’à la décharge à Andralanitra.

Sans équipements de protection spéciale, ce trentenaire et son coéquipier collectent le maximum de déchets sur la montagne d’ordures qui s’est formée près de la porte d’entrée du marché d’Anosibe. Ils seront payés 30 000 ariary à Andranobevava, s’ils arrivent à y acheminer 3m3 de déchets, en un seul voyage.

Les tâches ne sont pas faciles, avec l’odeur nauséabonde des ordures et le risque des maladies auxquelles ils sont exposés en entrant en contact direct avec les déchets, ou encore la longueur du trajet. «Nous faisons le trajet Anosibe- Andranobevava en une heure trente», raconte Mamy. Mais ils ont vite, oublié ces obstacles. «Si nous arrivons à faire trois voyages en une matinée, cela représente déjà une petite fortune. Nous déduisons le coût de la location de la charrette, qui est de 10 000 ariary par jour, et le reste, mon collègueet moi, le partagerons. Qui va nous donner une telle somme, en une matinée ?», réagit-il.

Les charrettes se substituent aux camions à benne dans le ramassage des déchets dans les bacs à ordures près des marchés. L’idée du magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina, a été de partager aux nécessiteux, l’argent qui aurait servi pour la location des camions à benne, nécessaires pendant la saisons des fruits et des pluies, durant lesquelles le volume des ordures augmente dans la ville d’Antananarivo. Le directeur général de la Société municipale d’assainissement (SMA), le colonel Jaona Ravoavy note que la SMA ne dispose que d’une vingtaine de véhicules, et a besoin de renforts pour vider les bacs, en cette fin d’année. Il précise que les camions à benne fonctionnels continuent à ramasser les ordures dans les bacs.

Reste à savoir si ces charrettes reviennent moins chères et auront plus d’impacts dans le ramassage des ordures, que les camions à benne. Les marchands affirment, en ce début de saison, que les montagnes d’ordure près des marchés ont diminué depuis que ces charretiers sont entrés en action. Mais la situation globale des bacs reste critique, dans plusieurs quartiers d’Antananarivo. Bàbà Rakotoarisoa, président du parti politique APM, a ramené des ordures devant le portail de l’hôtel de ville à Analakely, hier, à la suite d’une déclaration de propagande de Naina Andriatsitohaina, lorsqu’il était candidat à la mairie. Ce dernier avait alors déclaré qu’on peut venir chez lui, si les ordures ne sont pas ramassées. «Je suis responsable si ce travail n’est pas accompli», avait-il déclaré.