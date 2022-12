NOSY BE TRAIL – Deux journalistes sportifs en lice

Aventure, sport et découverte. Certains journalistes sportifs sont vraiment sportifs outre leur métier de reporter-rédacteur. Deux membres de l’Union des journalistes sportifs de Madagas­car, des habitués des courses de montagne et de fond, prendront le départ du Nosy Be Trail qui en est à sa 10e édition. Le premier avec ses dix ans d’expériences, Alfred Razafintsalama de la Radio Aceem participe pour la troisième fois à cette course de l’île aux Parfums après les éditions de 2019 et 2020. Ce sera aussi sa quatrième course de la saison après l’Ultra trail des Ô plateaux (Utop), Trail Mandray, Trail Allianz et l’Ultra trek des Collines sacrées (Utcs). Le deuxième est le jeune Manjato Razafy de Midi Madagasikara, qui participe pour la première fois au Nosy Be de Trail, mais ce sera sa deuxième course de l’année après l’Utop au mois de mai. Leur participation peut se réaliser grâce au soutien de RandoMada, l’Ujsm, l’Utop et Gasy Iray de Maurice. Les porte-fanions de l’Ujsm ont rallié l’Ile aux Parfums ce mercredi. «J’ai pris goût à la marche et à la course à force de parcours Tana et parfois il faut parcourir à cause des embouteillages. C’est d’ailleurs bénéfique pour la santé… Grâce au soutien venant de toutes parts, nous pouvons participer au trail de Nosy Be et aller plus loin à l’étranger», confie Manjato Razafy. La version 2022 sera marquée par la participation massive des coureurs des iles voisines et de l’Europe. Les concurrents parcourront 35 km avec 2400 m de dénivelés. Les inscriptions sont prolongées jusqu’au vendredi, jour de remise des dossards.