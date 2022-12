JOURNÉES INTERNATIONALES DES RÉGIONS – La région Ihorombe entend se démarquer d’ici 2028

Quelque peu oubliée malgré sa position géographique desservant la RN7, la région Ihorombe bouge. Elle a accueilli la célébration des Journées internationales des Régions. Il s’agissait de réunir les acteurs du développement pour discuter sur les pistes de transformation socio-économique d’une région donnée. La cinquième édition a été organisée à Ihosy et Ranohira, deux grands hubs économiques de la région Ihorombe. UnFaible investissement public et privé y est constaté. C’est pourtant une région à sols à vocation minière au sein de la quelle a été découvert le plus gros et le plus beau saphir du monde en 1998. La région Ihorombe abrite l’un des sites touristiques les plus prisés mondialiement avec l’Isalo. Les discussions et réflexions durant les trois journées internationales des régions ont porté sur la manière de faire de la région un véritable pôle de développement d’ici 2028. En faire un hub du tourisme, avec l’exploitation du massif d’Andringitra qui se trouve à Ivohibe, l’un des districts composant Ihorombe. Développer l’agribusiness, et faire de la région la première zone productrice de carpe royale ou «zazamena» avec la mise en place de la zone d’émergence piscicole ou encore l’exploitation des 67 étangs recensés. Ihorombe est aussi le deuxième plus grand marché de bovidés du pays. Avec toutes ses potentialités, la région Ihorombe envisage de devenir le carrefour du développement de la zone sud. «En raison du niveau actuel de mobilisation de l’aide publique qui reste insuffisant en vue des besoins d’interventions dans la région Ihorombe, l’enjeu est de parvenir à augmenter la participation des partenaires bilatéraux ainsi que des partenaires techniques et financiers» a souligné le gouverneur de la région Ihorombe, Sareine Nomenjanahary. Les «Journées internationale des régions» est à l’initiative du ministère des Affaires étrangères et de celui de l’Intérieur et de la décentralisation. Les potentialités ont été mises en exergue, de même que la position géographique en tant que carrefour pour les voyageurs empruntant la RN10, la RN7, la RN13 et la RN27. Des échanges avec les opérateurs de développement, la diaspora malgache en Afrique, Europe et Amérique, se sont tenus, dans le but d’intensifier l’appel à investissements. Mahatante Paubert, coach de la région Ihorombe entend faire de la région le «Rwanda de Madagascar», une région miroir pour la grande île. On apprend que dernièrement, des partenaires techniques et financiers, des ambassades se sont déjà prononcés pour soutenir la mise en œuvre des résolutions.